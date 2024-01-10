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Курсы криптовалют к доллару на 10 января 2024 года

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Токены разных криптовалют лежат на столе
Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $803.50. Сегодня актив торгуется на уровне $46,407.10543074*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00041 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 января 2024 года составляет $0.10284912*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $52.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,313.4148822*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0093. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43227563*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 10 января 2024 года составляет $0.99597743*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.68. Актив торгуется на уровне $65.95583748*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.79. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.56346033*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.56790555*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07939127*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2054737-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-yanvarya-2024-goda/

Автор: Курсы валют NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Курсы криптовалют к доллару на 10 января 2024 года
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