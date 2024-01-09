Курсы криптовалют к доллару на 9 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,412.06. Сегодня актив торгуется на уровне $45,661.90321553*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00223 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 января 2024 года составляет $0.10337921*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $118.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,283.16649391*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0405. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43176691*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 9 января 2024 года составляет $0.99732097*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.51. Актив торгуется на уровне $65.62172732*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.76408843*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0128. Криптовалюта сегодня стоит $0.56661298*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00403. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07922088*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.