Курсы криптовалют к доллару на 8 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $432.09. Сегодня актив торгуется на уровне $43,934.47600464*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00176 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 января 2024 года составляет $0.1030368*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $51.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,222.24295712*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0552. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43054082*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0024. Курс TUSD 8 января 2024 года составляет $0.99880512*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.32. Актив торгуется на уровне $64.08624704*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.18467552*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0068. Криптовалюта сегодня стоит $0.56507257*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00484. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07843145*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2054338-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-yanvarya-2024-goda/