Курсы криптовалют к доллару на 8 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $432.09. Сегодня актив торгуется на уровне $43,934.47600464*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00176 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 января 2024 года составляет $0.1030368*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $51.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,222.24295712*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0552. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43054082*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0024. Курс TUSD 8 января 2024 года составляет $0.99880512*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.32. Актив торгуется на уровне $64.08624704*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.18467552*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0068. Криптовалюта сегодня стоит $0.56507257*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00484. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07843145*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.