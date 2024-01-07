Курсы криптовалют к доллару на 7 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $18.88. Сегодня актив торгуется на уровне $43,814.24993052*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 января 2024 года составляет $0.10326383*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $10.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,238.69605155*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44657621*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 7 января 2024 года составляет $0.99998772*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.30. Актив торгуется на уровне $64.88002528*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.76642337*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0046. Криптовалюта сегодня стоит $0.56690405*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08038673*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2054243-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-yanvarya-2024-goda/