Курсы криптовалют к доллару на 7 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $18.88. Сегодня актив торгуется на уровне $43,814.24993052*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 января 2024 года составляет $0.10326383*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $10.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,238.69605155*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44657621*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 7 января 2024 года составляет $0.99998772*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.30. Актив торгуется на уровне $64.88002528*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.76642337*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0046. Криптовалюта сегодня стоит $0.56690405*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08038673*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.