Курсы криптовалют к доллару на 6 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $465.91. Сегодня актив торгуется на уровне $43,762.49807855*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00188 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 января 2024 года составляет $0.10466418*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,245.44512831*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0088. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45479367*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 6 января 2024 года составляет $1.00032436*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.15. Актив торгуется на уровне $65.36759528*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.88355741*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0045. Криптовалюта сегодня стоит $0.56982786*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08228234*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2054196-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-yanvarya-2024-goda/