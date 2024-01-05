Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 5 января 2024 года

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 5 января 2024 года, курс тенге к доллару составляет 456.09 (-0.97), к евро – 500.15 (+0.31), к рублю – 5.00 (+0.00).

Курс валют в Алматы на 5 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 452.10 / 457.10

CenterCredit – 453.00 / 457.00

Halyk Bank – 450.45 / 456.45

МиГ – 455.50 / 458.50



Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 455.50 (МиГ), продажи – 456.45 (Halyk Bank).*

Курс евро в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 492.80 / 498.80

CenterCredit – 495.50 / 502.50

МиГ – 499.00 / 503.00

Halyk Bank – 491.85 / 498.65



Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 499.00 (МиГ), продажи – 498.65 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 4.87 / 5.02



CenterCredit – 4.85 / 5.15

Halyk Bank – 4.82 / 5.05

МиГ – 4.85 / 5.05

Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 4.87 (Нурбанк), продажи – 5.02 (Нурбанк).*

Курс валют в Астане на 5 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 452.10 / 457.10

Halyk Bank – 450.45 / 456.45

CenterCredit – 453.00 / 457.00

Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – 453.00 (CenterCredit), продажи – 456.45 (Halyk Bank).*

Курс евро в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 495.50 / 502.50

Halyk Bank – 491.85 / 498.65

Нурбанк – 492.80 / 498.80

Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – 495.50 (CenterCredit), продажи – 498.65 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Halyk Bank – 4.82 / 5.05

Нурбанк – 4.87 / 5.02

CenterCredit – 4.85 / 5.15

Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – 4.87 (Нурбанк), продажи – 5.02 (Нурбанк).*

Курс валют в Шымкенте на 5 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 452.10 / 457.10

Halyk Bank – 450.45 / 456.45

CenterCredit – 453.00 / 457.00

Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 453.00 (CenterCredit), продажи – 456.45 (Halyk Bank).*

Курс евро в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 495.50 / 502.50

Нурбанк – 492.80 / 498.80

Halyk Bank – 491.85 / 498.65

Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 495.50 (CenterCredit), продажи – 498.65 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 4.87 / 5.02

CenterCredit – 4.85 / 5.15

Halyk Bank – 4.82 / 5.05

Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 4.87 (Нурбанк), продажи – 5.02 (Нурбанк).*

Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы, Астаны и Шымкента.

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*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.