Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 5 января 2024 года

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 5 января 2024 года, курс тенге к доллару составляет 456.09 (-0.97), к евро – 500.15 (+0.31), к рублю – 5.00 (+0.00).
Курс валют в Алматы на 5 января 2024 года
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 452.10 / 457.10
- CenterCredit – 453.00 / 457.00
- Halyk Bank – 450.45 / 456.45
- МиГ – 455.50 / 458.50
Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 455.50 (МиГ), продажи – 456.45 (Halyk Bank).*
Курс евро в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 492.80 / 498.80
- CenterCredit – 495.50 / 502.50
- МиГ – 499.00 / 503.00
- Halyk Bank – 491.85 / 498.65
Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 499.00 (МиГ), продажи – 498.65 (Halyk Bank).*
Курс рубля в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 4.87 / 5.02
- CenterCredit – 4.85 / 5.15
- Halyk Bank – 4.82 / 5.05
- МиГ – 4.85 / 5.05
Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 4.87 (Нурбанк), продажи – 5.02 (Нурбанк).*
Курс валют в Астане на 5 января 2024 года
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 452.10 / 457.10
- Halyk Bank – 450.45 / 456.45
- CenterCredit – 453.00 / 457.00
Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – 453.00 (CenterCredit), продажи – 456.45 (Halyk Bank).*
Курс евро в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 495.50 / 502.50
- Halyk Bank – 491.85 / 498.65
- Нурбанк – 492.80 / 498.80
Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – 495.50 (CenterCredit), продажи – 498.65 (Halyk Bank).*
Курс рубля в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Halyk Bank – 4.82 / 5.05
- Нурбанк – 4.87 / 5.02
- CenterCredit – 4.85 / 5.15
Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – 4.87 (Нурбанк), продажи – 5.02 (Нурбанк).*
Курс валют в Шымкенте на 5 января 2024 года
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 452.10 / 457.10
- Halyk Bank – 450.45 / 456.45
- CenterCredit – 453.00 / 457.00
Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 453.00 (CenterCredit), продажи – 456.45 (Halyk Bank).*
Курс евро в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 495.50 / 502.50
- Нурбанк – 492.80 / 498.80
- Halyk Bank – 491.85 / 498.65
Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 495.50 (CenterCredit), продажи – 498.65 (Halyk Bank).*
Курс рубля в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 4.87 / 5.02
- CenterCredit – 4.85 / 5.15
- Halyk Bank – 4.82 / 5.05
Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 4.87 (Нурбанк), продажи – 5.02 (Нурбанк).*
Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы, Астаны и Шымкента.
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*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2054018-nalichnye-kursy-valyut-v-almaty-astane-i-shymkente-na-5-yanvarya-2024-goda/