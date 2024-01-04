Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 4 января 2024 года

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 4 января 2024 года, курс тенге к доллару составляет 457.06 (+2.50), к евро – 499.84 (-2.40), к рублю – 5.00 (-0.06).
Курс валют в Алматы на 4 января 2024 года
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 454.00 / 459.00
- CenterCredit – 455.00 / 459.00
- МиГ – 457.50 / 460.50
- Halyk Bank – 453.00 / 459.00
Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 457.50 (МиГ), продажи – 459.00 (CenterCredit).*
Курс евро в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Halyk Bank – 493.27 / 500.07
- CenterCredit – 496.50 / 503.50
- Нурбанк – 494.50 / 500.50
- МиГ – 498.00 / 503.00
Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 498.00 (МиГ), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*
Курс рубля в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 4.85 / 5.15
- Halyk Bank – 4.88 / 5.11
- МиГ – 4.77 / 4.97
- Нурбанк – 4.88 / 5.03
Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 4.88 (Нурбанк), продажи – 4.97 (МиГ).*
Курс валют в Астане на 4 января 2024 года
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 454.00 / 459.00
- Halyk Bank – 453.00 / 459.00
- CenterCredit – 455.00 / 459.00
Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – 455.00 (CenterCredit), продажи – 459.00 (Нурбанк).*
Курс евро в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 494.50 / 500.50
- Halyk Bank – 493.27 / 500.07
- CenterCredit – 496.50 / 503.50
Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – 496.50 (CenterCredit), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*
Курс рубля в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 4.85 / 5.15
- Halyk Bank – 4.88 / 5.11
- Нурбанк – 4.88 / 5.03
Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – 4.88 (Halyk Bank), продажи – 5.03 (Нурбанк).*
Курс валют в Шымкенте на 4 января 2024 года
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 454.00 / 459.00
- CenterCredit – 455.00 / 459.00
- Halyk Bank – 453.00 / 459.00
Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 455.00 (CenterCredit), продажи – 459.00 (CenterCredit).*
Курс евро в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 496.50 / 503.50
- Halyk Bank – 493.27 / 500.07
- Нурбанк – 494.50 / 500.50
Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 496.50 (CenterCredit), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*
Курс рубля в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Halyk Bank – 4.88 / 5.11
- Нурбанк – 4.88 / 5.03
- CenterCredit – 4.85 / 5.15
Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 4.88 (Halyk Bank), продажи – 5.03 (Нурбанк).*
Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы, Астаны и Шымкента.
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*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2053832-nalichnye-kursy-valyut-v-almaty-astane-i-shymkente-na-4-yanvarya-2024-goda/