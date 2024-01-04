Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 4 января 2024 года

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 4 января 2024 года, курс тенге к доллару составляет 457.06 (+2.50), к евро – 499.84 (-2.40), к рублю – 5.00 (-0.06).

Курс валют в Алматы на 4 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:



Нурбанк – 454.00 / 459.00

CenterCredit – 455.00 / 459.00

МиГ – 457.50 / 460.50

Halyk Bank – 453.00 / 459.00

Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 457.50 (МиГ), продажи – 459.00 (CenterCredit).*

Курс евро в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Halyk Bank – 493.27 / 500.07

CenterCredit – 496.50 / 503.50



Нурбанк – 494.50 / 500.50

МиГ – 498.00 / 503.00

Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 498.00 (МиГ), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:



CenterCredit – 4.85 / 5.15

Halyk Bank – 4.88 / 5.11

МиГ – 4.77 / 4.97

Нурбанк – 4.88 / 5.03

Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 4.88 (Нурбанк), продажи – 4.97 (МиГ).*

Курс валют в Астане на 4 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 454.00 / 459.00

Halyk Bank – 453.00 / 459.00

CenterCredit – 455.00 / 459.00

Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – 455.00 (CenterCredit), продажи – 459.00 (Нурбанк).*

Курс евро в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 494.50 / 500.50

Halyk Bank – 493.27 / 500.07

CenterCredit – 496.50 / 503.50

Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – 496.50 (CenterCredit), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 4.85 / 5.15

Halyk Bank – 4.88 / 5.11

Нурбанк – 4.88 / 5.03

Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – 4.88 (Halyk Bank), продажи – 5.03 (Нурбанк).*

Курс валют в Шымкенте на 4 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 454.00 / 459.00

CenterCredit – 455.00 / 459.00

Halyk Bank – 453.00 / 459.00

Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 455.00 (CenterCredit), продажи – 459.00 (CenterCredit).*

Курс евро в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 496.50 / 503.50

Halyk Bank – 493.27 / 500.07

Нурбанк – 494.50 / 500.50

Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 496.50 (CenterCredit), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Halyk Bank – 4.88 / 5.11

Нурбанк – 4.88 / 5.03

CenterCredit – 4.85 / 5.15

Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 4.88 (Halyk Bank), продажи – 5.03 (Нурбанк).*

Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы, Астаны и Шымкента.

Хотите первыми получать информацию про лучшие курсы валют своего города? Подпишитесь на нашего бота в Telegram.

*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.