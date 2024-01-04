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Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 4 января 2024 года

Опубликовано:

Кошелек с банковскими картами лежит на долларах
Кошелек и доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 4 января 2024 года, курс тенге к доллару составляет 457.06 (+2.50), к евро – 499.84 (-2.40), к рублю – 5.00 (-0.06).

Курс валют в Алматы на 4 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • Нурбанк – 454.00 / 459.00
  • CenterCredit – 455.00 / 459.00
  • МиГ – 457.50 / 460.50
  • Halyk Bank – 453.00 / 459.00

Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 457.50 (МиГ), продажи – 459.00 (CenterCredit).*

Курс евро в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • Halyk Bank – 493.27 / 500.07
  • CenterCredit – 496.50 / 503.50
  • Нурбанк – 494.50 / 500.50
  • МиГ – 498.00 / 503.00

Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 498.00 (МиГ), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • CenterCredit – 4.85 / 5.15
  • Halyk Bank – 4.88 / 5.11
  • МиГ – 4.77 / 4.97
  • Нурбанк – 4.88 / 5.03

Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 4.88 (Нурбанк), продажи – 4.97 (МиГ).*

Курс валют в Астане на 4 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • Нурбанк – 454.00 / 459.00
  • Halyk Bank – 453.00 / 459.00
  • CenterCredit – 455.00 / 459.00

Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – 455.00 (CenterCredit), продажи – 459.00 (Нурбанк).*

Курс евро в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • Нурбанк – 494.50 / 500.50
  • Halyk Bank – 493.27 / 500.07
  • CenterCredit – 496.50 / 503.50

Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – 496.50 (CenterCredit), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • CenterCredit – 4.85 / 5.15
  • Halyk Bank – 4.88 / 5.11
  • Нурбанк – 4.88 / 5.03

Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – 4.88 (Halyk Bank), продажи – 5.03 (Нурбанк).*

Курс валют в Шымкенте на 4 января 2024 года

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • Нурбанк – 454.00 / 459.00
  • CenterCredit – 455.00 / 459.00
  • Halyk Bank – 453.00 / 459.00

Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 455.00 (CenterCredit), продажи – 459.00 (CenterCredit).*

Курс евро в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • CenterCredit – 496.50 / 503.50
  • Halyk Bank – 493.27 / 500.07
  • Нурбанк – 494.50 / 500.50

Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 496.50 (CenterCredit), продажи – 500.07 (Halyk Bank).*

Курс рубля в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

  • Halyk Bank – 4.88 / 5.11
  • Нурбанк – 4.88 / 5.03
  • CenterCredit – 4.85 / 5.15

Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 4.88 (Halyk Bank), продажи – 5.03 (Нурбанк).*

Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы, Астаны и Шымкента.

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*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2053832-nalichnye-kursy-valyut-v-almaty-astane-i-shymkente-na-4-yanvarya-2024-goda/

Автор: Курсы валют NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 4 января 2024 года
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