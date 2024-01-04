Курсы криптовалют к доллару на 4 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,154.87. Сегодня актив торгуется на уровне $43,059.18976322*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 января 2024 года составляет $0.10596497*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $137.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,241.44522225*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0546. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47596126*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 4 января 2024 года составляет $0.99877616*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $8.07. Актив торгуется на уровне $66.03159709*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.93. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.50146978*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0447. Криптовалюта сегодня стоит $0.5778485*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00926. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08322923*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2053852-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-yanvarya-2024-goda/