Курсы криптовалют к доллару на 4 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,154.87. Сегодня актив торгуется на уровне $43,059.18976322*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 января 2024 года составляет $0.10596497*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $137.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,241.44522225*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0546. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47596126*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 4 января 2024 года составляет $0.99877616*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $8.07. Актив торгуется на уровне $66.03159709*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.93. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.50146978*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0447. Криптовалюта сегодня стоит $0.5778485*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00926. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08322923*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.