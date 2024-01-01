Курсы криптовалют к доллару на 1 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $158.86. Сегодня актив торгуется на уровне $42,502.91991951*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 января 2024 года составляет $0.1077812*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $10.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,295.61891177*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52309663*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 1 января 2024 года составляет $0.99766104*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.17. Актив торгуется на уровне $73.512723*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.24. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.10732309*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0078. Криптовалюта сегодня стоит $0.61905724*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00048. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08998683*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.