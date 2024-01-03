Курсы криптовалют к доллару на 3 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $165.30. Сегодня актив торгуется на уровне $45,281.74994883*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00132 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 января 2024 года составляет $0.10924831*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,381.14107808*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0147. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53831297*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 3 января 2024 года составляет $0.99705452*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.02. Актив торгуется на уровне $73.99325918*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.39544261*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0079. Криптовалюта сегодня стоит $0.62940895*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00177. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09240488*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.