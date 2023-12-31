Курсы криптовалют к доллару на 31 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $196.68. Сегодня актив торгуется на уровне $42,141.40888935*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00034 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 декабря 2023 года составляет $0.10604808*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,294.83679383*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51503687*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0016. Курс TUSD 31 декабря 2023 года составляет $0.99957708*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.16. Актив торгуется на уровне $73.26758064*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.57733385*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0001. Криптовалюта сегодня стоит $0.62243501*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00093. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09018459*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.