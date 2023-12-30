Курсы криптовалют к доллару на 30 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $728.95. Сегодня актив торгуется на уровне $42,283.57452521*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 декабря 2023 года составляет $0.1057886*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $53.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,327.279296*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0188. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52148175*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 30 декабря 2023 года составляет $0.99994279*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.25. Актив торгуется на уровне $75.14221458*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.66830296*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.011. Криптовалюта сегодня стоит $0.62608089*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09134024*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2053403-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-dekabrya-2023-goda/