Курсы криптовалют к доллару на 30 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $728.95. Сегодня актив торгуется на уровне $42,283.57452521*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 декабря 2023 года составляет $0.1057886*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $53.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,327.279296*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0188. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52148175*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 30 декабря 2023 года составляет $0.99994279*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.25. Актив торгуется на уровне $75.14221458*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.66830296*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.011. Криптовалюта сегодня стоит $0.62608089*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09134024*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.