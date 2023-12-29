Курсы криптовалют к доллару на 29 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $706.64. Сегодня актив торгуется на уровне $42,719.46837742*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 декабря 2023 года составляет $0.10538773*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $61.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,370.75624937*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0199. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53277758*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 29 декабря 2023 года составляет $1.00022869*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.56. Актив торгуется на уровне $76.26298226*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.08289694*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0101. Криптовалюта сегодня стоит $0.63699301*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00274. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09236762*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.