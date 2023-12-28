Курсы криптовалют к доллару на 28 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,173.74. Сегодня актив торгуется на уровне $43,088.26971666*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00306 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 декабря 2023 года составляет $0.10451824*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $197.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,339.16415577*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0181. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55266668*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0014. Курс TUSD 28 декабря 2023 года составляет $1.0000564*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.27. Актив торгуется на уровне $75.37322184*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.12521302*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0252. Криптовалюта сегодня стоит $0.63175358*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00461. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09304851*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.