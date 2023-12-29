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Ослабнет ли тенге в 2024 году после своего укрепления, рассказали эксперты

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Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

2023 год заканчивается для тенге небольшим укреплением. Однако в 2024 году эксперты ожидают его ослабления из-за различных неблагоприятных экономических условий. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам 2023 года тенге укрепился по отношению к доллару. Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), произошло это после трех лет ослабления подряд. Например, в 2022 году курс казахстанской валюты к американской снизился на 7,1%, а в текущем – укрепился на 1,9%.

Свое влияние на стоимость тенге оказали повышенные объемы продаж из Национального фонда, жесткая монетарная политика, которую проводил Национальный банк РК, глобальное ослабление индекса доллара, а также устойчивое снижение инфляции в стране (10,3%) к 1 декабря.

Курс доллара в 2023 году
Курс доллара в 2023 году. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, в 2024 году ситуация может оказаться обратной. Аналитики считают, что тенге начнет терять свои позиции. Среди причин эксперты выделяют сразу несколько факторов:

  • падение спроса на рынке сырья;
  • продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане;
  • рост импорта, на который влияет и реализация различных инфраструктурных проектов;
  • сложная геополитическая ситуация в регионе;
  • общее бегство инвесторов от риска.

В итоге, как считают эксперты финансового рынка, в 2024 году курс доллара может вырасти до 489,6 тенге, то есть +7,9% к текущему. Впрочем, внешние препятствия не должны помешать казахстанской экономике продолжить фазу органического роста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2053271-oslabnet-li-tenge-v-2024-godu-posle-svoego-ukrepleniya-rasskazali-eksperty/

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