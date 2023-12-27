Курсы криптовалют к доллару на 27 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,225.70. Сегодня актив торгуется на уровне $42,493.44603445*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00363 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 декабря 2023 года составляет $0.10397306*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $52.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,228.09727867*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0566. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56123658*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.002. Курс TUSD 27 декабря 2023 года составляет $0.99910059*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.31. Актив торгуется на уровне $72.80776059*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.76046775*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0222. Криптовалюта сегодня стоит $0.62138228*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00394. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09132889*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.