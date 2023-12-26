Курсы криптовалют к доллару на 26 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $307.56. Сегодня актив торгуется на уровне $43,445.82317081*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 декабря 2023 года составляет $0.10679373*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,278.64518201*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0642. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56577167*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0009. Курс TUSD 26 декабря 2023 года составляет $0.99716669*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.33. Актив торгуется на уровне $72.17751022*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.35559622*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0221. Криптовалюта сегодня стоит $0.63604475*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00155. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0937031*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.