Курсы криптовалют к доллару на 25 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $681.69. Сегодня актив торгуется на уровне $43,378.12001022*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 декабря 2023 года составляет $0.10666187*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $40.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,282.86516929*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52917798*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0021. Курс TUSD 25 декабря 2023 года составляет $0.9986619*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.36. Актив торгуется на уровне $71.92892166*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.56. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.06585207*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.61716004*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09322997*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.