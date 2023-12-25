Курсы криптовалют к доллару на 25 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $681.69. Сегодня актив торгуется на уровне $43,378.12001022*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 декабря 2023 года составляет $0.10666187*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $40.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,282.86516929*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52917798*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0021. Курс TUSD 25 декабря 2023 года составляет $0.9986619*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.36. Актив торгуется на уровне $71.92892166*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.56. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.06585207*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.61716004*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09322997*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2052404-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-dekabrya-2023-goda/