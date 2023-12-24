Курсы криптовалют к доллару на 24 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $320.05. Сегодня актив торгуется на уровне $43,683.04048273*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00262 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 декабря 2023 года составляет $0.10594078*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $44.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,297.00335042*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0043. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51380444*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 24 декабря 2023 года составляет $0.99987456*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.02. Актив торгуется на уровне $72.20366375*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.32322105*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0062. Криптовалюта сегодня стоит $0.61739219*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00185. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09318472*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.