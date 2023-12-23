Курсы криптовалют к доллару на 23 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $505.11. Сегодня актив торгуется на уровне $43,756.03909913*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 декабря 2023 года составляет $0.10448704*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $22.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,302.01879859*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51819119*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 23 декабря 2023 года составляет $0.99998076*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.67. Актив торгуется на уровне $72.0565803*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.65843562*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0063. Криптовалюта сегодня стоит $0.62055345*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00127. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09350178*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.