Курсы криптовалют к доллару на 22 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $361.45. Сегодня актив торгуется на уровне $43,811.39217062*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 декабря 2023 года составляет $0.10427233*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,235.42748832*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0171. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51228709*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 22 декабря 2023 года составляет $1.00009152*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.31. Актив торгуется на уровне $70.38701131*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.66. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.53095416*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0058. Криптовалюта сегодня стоит $0.61823055*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00223. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09437926*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.