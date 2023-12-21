Курсы криптовалют к доллару на 21 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,235.31. Сегодня актив торгуется на уровне $43,517.43469912*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00239 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 декабря 2023 года составляет $0.10261298*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,214.36949619*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0252. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49895145*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 21 декабря 2023 года составляет $1.00053501*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.03. Актив торгуется на уровне $70.60944143*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.17558379*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.006. Криптовалюта сегодня стоит $0.61577109*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09132352*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.