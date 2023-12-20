Курсы криптовалют к доллару на 20 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $671.11. Сегодня актив торгуется на уровне $42,602.17712057*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 декабря 2023 года составляет $0.10095523*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $51.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,201.13872863*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47958252*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0019. Курс TUSD 20 декабря 2023 года составляет $1.00134782*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.39. Актив торгуется на уровне $70.9535088*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.82655944*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.60739043*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00177. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0912962*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.