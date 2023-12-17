Курсы криптовалют к доллару на 17 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $416.39. Сегодня актив торгуется на уровне $42,322.36908656*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 декабря 2023 года составляет $0.10269745*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $38.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,240.32274705*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49897237*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 17 декабря 2023 года составляет $0.99848821*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.49. Актив торгуется на уровне $72.20968411*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.47108677*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0028. Криптовалюта сегодня стоит $0.62126099*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09513582*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.