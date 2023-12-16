Курсы криптовалют к доллару на 16 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $449.35. Сегодня актив торгуется на уровне $42,286.24263076*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00375 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 декабря 2023 года составляет $0.10345889*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $26.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,252.97500083*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49391596*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 16 декабря 2023 года составляет $0.99869327*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.73. Актив торгуется на уровне $71.65446907*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.39. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.25495887*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0134. Криптовалюта сегодня стоит $0.62517221*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00349. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0947832*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.