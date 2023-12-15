Курсы криптовалют к доллару на 15 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $82.08. Сегодня актив торгуется на уровне $42,789.76017837*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00192 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 декабря 2023 года составляет $0.10511129*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $29.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,286.07765433*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50721049*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 15 декабря 2023 года составляет $0.9988431*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.32. Актив торгуется на уровне $72.77457359*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.64235333*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0118. Криптовалюта сегодня стоит $0.62869115*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00181. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09695347*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.