Курсы криптовалют к доллару на 14 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,885.87. Сегодня актив торгуется на уровне $42,097.69417518*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00139 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 декабря 2023 года составляет $0.10331374*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $85.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,211.36785651*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0302. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48360489*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 14 декабря 2023 года составляет $0.998556*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.80. Актив торгуется на уровне $72.47639992*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.74. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.12724396*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0187. Криптовалюта сегодня стоит $0.61293068*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00473. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09376241*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.