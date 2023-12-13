Курсы криптовалют к доллару на 13 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $901.76. Сегодня актив торгуется на уровне $41,418.5668981*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00234 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 декабря 2023 года составляет $0.10391688*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $65.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,200.10168062*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0254. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48770047*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 13 декабря 2023 года составляет $0.99843831*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.06. Актив торгуется на уровне $72.21653402*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.18385156*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0192. Криптовалюта сегодня стоит $0.61802115*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00531. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09405302*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.