Курсы криптовалют к доллару на 13 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $901.76. Сегодня актив торгуется на уровне $41,418.5668981*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00234 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 декабря 2023 года составляет $0.10391688*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $65.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,200.10168062*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0254. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48770047*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 13 декабря 2023 года составляет $0.99843831*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.06. Актив торгуется на уровне $72.21653402*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.18385156*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0192. Криптовалюта сегодня стоит $0.61802115*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00531. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09405302*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2050563-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-dekabrya-2023-goda/