Курсы криптовалют к доллару на 12 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $560.64. Сегодня актив торгуется на уровне $41,620.33085369*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00048 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 декабря 2023 года составляет $0.10434514*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,218.88043518*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4931156*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 12 декабря 2023 года составляет $0.99810111*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.64. Актив торгуется на уровне $73.06157205*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.06998344*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.6194872*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00457. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09633658*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.