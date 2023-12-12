Курсы криптовалют к доллару на 12 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $560.64. Сегодня актив торгуется на уровне $41,620.33085369*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00048 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 декабря 2023 года составляет $0.10434514*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,218.88043518*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4931156*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 12 декабря 2023 года составляет $0.99810111*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.64. Актив торгуется на уровне $73.06157205*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.06998344*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.6194872*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00457. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09633658*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2050367-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-dekabrya-2023-goda/