Курсы криптовалют к доллару на 11 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,543.33. Сегодня актив торгуется на уровне $43,072.42156238*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00309 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 декабря 2023 года составляет $0.10672083*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $100.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,300.89924928*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0371. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53847779*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 11 декабря 2023 года составляет $0.99849375*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.52. Актив торгуется на уровне $76.38989369*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.90. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.25903997*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0384. Криптовалюта сегодня стоит $0.64516402*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1002486*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.