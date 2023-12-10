Курсы криптовалют к доллару на 10 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $299.61. Сегодня актив торгуется на уровне $43,941.29452363*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 декабря 2023 года составляет $0.10756921*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,360.39078518*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5359762*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 10 декабря 2023 года составляет $0.99834301*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.28. Актив торгуется на уровне $77.68015165*.

Курс Ethereum Classic за сегодня остался прежний. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.54980084*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0102. Криптовалюта сегодня стоит $0.67954222*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00265. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10142398*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.