Курсы криптовалют к доллару на 9 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $775.18. Сегодня актив торгуется на уровне $43,791.4728583*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00267 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 декабря 2023 года составляет $0.10606414*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,359.57172991*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0419. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51128879*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 декабря 2023 года составляет $0.99835139*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.03. Актив торгуется на уровне $76.50286104*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.09830439*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0293. Криптовалюта сегодня стоит $0.65865385*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00627. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09935513*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.