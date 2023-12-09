Курсы криптовалют к доллару на 9 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $775.18. Сегодня актив торгуется на уровне $43,791.4728583*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00267 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 декабря 2023 года составляет $0.10606414*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,359.57172991*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0419. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51128879*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 декабря 2023 года составляет $0.99835139*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.03. Актив торгуется на уровне $76.50286104*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.09830439*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0293. Криптовалюта сегодня стоит $0.65865385*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00627. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09935513*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2049994-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-dekabrya-2023-goda/