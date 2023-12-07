Курсы криптовалют к доллару на 7 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $182.86. Сегодня актив торгуется на уровне $43,881.56759503*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00173 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 декабря 2023 года составляет $0.10457673*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,259.71905767*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47883838*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 7 декабря 2023 года составляет $0.99743483*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.58. Актив торгуется на уровне $73.5653174*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.40199687*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0106. Криптовалюта сегодня стоит $0.62858541*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00211. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10037703*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.