Курсы криптовалют к доллару на 6 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,912.88. Сегодня актив торгуется на уровне $43,034.20782985*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 декабря 2023 года составляет $0.10323581*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $51.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,254.43963929*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0061. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46899948*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 6 декабря 2023 года составляет $0.99761785*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.89. Актив торгуется на уровне $72.81950866*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.99447252*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.61715825*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00486. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09196092*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.