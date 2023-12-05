Курсы криптовалют к доллару на 5 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,120.63. Сегодня актив торгуется на уровне $41,627.4823451*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 декабря 2023 года составляет $0.10380209*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,238.00334816*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0112. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4547771*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 5 декабря 2023 года составляет $0.99737055*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.36. Актив торгуется на уровне $73.28957315*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.92570767*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0092. Криптовалюта сегодня стоит $0.62301118*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00377. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08919572*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.