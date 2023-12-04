Курсы криптовалют к доллару на 4 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,329.98. Сегодня актив торгуется на уровне $39,976.17731711*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 декабря 2023 года составляет $0.10331637*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,184.11670903*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45087645*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 4 декабря 2023 года составляет $0.99851005*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.01. Актив торгуется на уровне $72.66858442*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.76030614*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0095. Криптовалюта сегодня стоит $0.62477683*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08521311*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2048954-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-dekabrya-2023-goda/