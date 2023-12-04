Курсы криптовалют к доллару на 4 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,329.98. Сегодня актив торгуется на уровне $39,976.17731711*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 декабря 2023 года составляет $0.10331637*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,184.11670903*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45087645*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 4 декабря 2023 года составляет $0.99851005*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.01. Актив торгуется на уровне $72.66858442*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.76030614*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0095. Криптовалюта сегодня стоит $0.62477683*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08521311*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.