Курсы криптовалют к доллару на 3 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $598.85. Сегодня актив торгуется на уровне $39,155.39282458*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 декабря 2023 года составляет $0.10301176*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $68.90. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,138.46376516*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0123. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45136887*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 3 декабря 2023 года составляет $0.99855705*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.03. Актив торгуется на уровне $72.02186752*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.53645401*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0055. Криптовалюта сегодня стоит $0.61686357*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00162. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0852053*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.