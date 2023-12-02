Курсы криптовалют к доллару на 2 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $733.59. Сегодня актив торгуется на уровне $38,543.11228233*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00033 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 декабря 2023 года составляет $0.10344873*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,093.2219921*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0052. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43815221*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 2 декабря 2023 года составляет $0.99874499*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.79. Актив торгуется на уровне $71.30292427*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.98247572*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0023. Криптовалюта сегодня стоит $0.61022927*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08387227*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.