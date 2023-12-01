Курсы криптовалют к доллару на 1 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3.12. Сегодня актив торгуется на уровне $37,785.19140858*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 декабря 2023 года составляет $0.10348367*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $52.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,049.00182306*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43325658*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0009. Курс TUSD 1 декабря 2023 года составляет $0.99841223*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.09. Актив торгуется на уровне $69.55957241*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.6626213*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.60427114*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00262. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0826698*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.