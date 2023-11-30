Курсы криптовалют к доллару на 30 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $104.86. Сегодня актив торгуется на уровне $37,959.68154405*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 ноября 2023 года составляет $0.10350353*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.20. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,042.96817681*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43839415*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 30 ноября 2023 года составляет $0.99762878*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.27. Актив торгуется на уровне $69.81387369*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.77731805*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.60981929*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08116401*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.