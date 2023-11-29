Курсы криптовалют к доллару на 29 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $814.43. Сегодня актив торгуется на уровне $37,731.30385185*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 ноября 2023 года составляет $0.10234307*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $26.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,040.63068423*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43480403*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0013. Курс TUSD 29 ноября 2023 года составляет $0.99721217*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.95. Актив торгуется на уровне $69.35893057*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.67434464*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0076. Криптовалюта сегодня стоит $0.60620057*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00247. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07946566*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.