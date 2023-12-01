Казахстанцы смогут стать совладельцами еще одной крупной отечественной компании

Авиакомпания Air Astana может провести IPO в первом квартале 2024 года. Тогда казахстанцы смогут приобрести доли крупнейшего авиаперевозчика страны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

IPO (Initial public offering) – это первичное размещение акций какой-либо компании на фондовых биржах. Это означает, что физические лица и инвестиционные фонды смогут купить акции этой компании (эмитента) и стать владельцами определенной доли.

Это позволяет получать дивиденды и инвестировать деньги в эмитента для их защиты и приумножения.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, первичное размещение акций Air Astana ожидается сразу на двух биржах: лондонской (LSE) и казахстанских в формате "Народного IPO" (биржи AIX и KASE). Предполагается, что компания получит рыночную оценку в размере 1 млрд долларов США.

При этом действующие акционеры – АО "Самрук-Казына", владеющая 51% компании, и британская BAE Systems с долей в 49% – сократят свою совокупную долю до 50%. А остальные акции будут доступны на фондовых рынках.

Также рассматривается возможность дополнительного выпуска акций в рамках IPO (эмиссии).

Что это значит для казахстанцев

Напомним, что ранее в Казахстане уже были проведены другие IPO для крупных компаний. Так, последним на данный момент стало публичное размещение акций компании АО "КазМунайГаз".

Монеты и часы. Иллюстративное фото: Sawitree Pamee/EyeEm/Getty Images

А в ноябре текущего года также было проведено вторичное размещение (SPO) акций компании KEGOC.

И если сообщения о подготовке к IPO подтвердятся, то казахстанцы смогут также купить акции компании Air Astana – то есть вложить деньги в ценные бумаги и получать прибыль за счет роста доходности авиаперевозчика (дивидендов).

При этом важно помнить о рыночных рисках, которые могут привести к потере части вложений, и мошенниках.

Осторожно, мошенники!

Напомним, что в 2023 году при проведении IPO компании АО "КазМунайГаз" в Интернете появилось множество мошеннической рекламы.

Злоумышленники предлагали якобы инвестиции в акции компании: для этого создавались как ложные сайты, так и мошеннические мобильные приложения. Однако в итоге казахстанцы могли просто потерять свои деньги.

Поэтому важно помнить, что участие в IPO или SPO возможно только через официальных брокеров, имеющих лицензию от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в Казахстане.

Список легальных брокеров доступен на сайте АРРФР. А точную информацию о сроках и формате проведения IPO можно будет узнать из официальных сообщений в СМИ.