Курсы криптовалют к доллару на 28 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $176.74. Сегодня актив торгуется на уровне $37,063.14469738*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00509 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 ноября 2023 года составляет $0.10345341*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $20.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,022.13941354*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43734812*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 28 ноября 2023 года составляет $0.99687937*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.61. Актив торгуется на уровне $68.99608428*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.55578422*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.005. Криптовалюта сегодня стоит $0.60360764*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07914579*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.