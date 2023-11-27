Курсы криптовалют к доллару на 27 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $421.12. Сегодня актив торгуется на уровне $37,466.46224363*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00217 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 ноября 2023 года составляет $0.1079516*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,067.03187247*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0137. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45499063*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 27 ноября 2023 года составляет $0.99798808*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.04. Актив торгуется на уровне $70.19481494*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.15423894*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0101. Криптовалюта сегодня стоит $0.62081563*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07792696*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2047717-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-noyabrya-2023-goda/