Курсы криптовалют к доллару на 27 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $421.12. Сегодня актив торгуется на уровне $37,466.46224363*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00217 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 ноября 2023 года составляет $0.1079516*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,067.03187247*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0137. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45499063*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 27 ноября 2023 года составляет $0.99798808*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.04. Актив торгуется на уровне $70.19481494*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.15423894*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0101. Криптовалюта сегодня стоит $0.62081563*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07792696*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.