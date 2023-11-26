Курсы криптовалют к доллару на 26 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $60.42. Сегодня актив торгуется на уровне $37,739.77865315*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00334 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 ноября 2023 года составляет $0.10666757*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $10.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,079.24585957*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0252. На данный момент актив торгуется на уровне $0.456712*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 ноября 2023 года составляет $0.99817298*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.01. Актив торгуется на уровне $71.38872972*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.34128109*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.62012152*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07848862*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.