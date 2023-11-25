Курсы криптовалют к доллару на 25 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $475.16. Сегодня актив торгуется на уровне $37,815.87649664*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0034 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 ноября 2023 года составляет $0.10401058*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $22.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,096.47141902*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41594173*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 25 ноября 2023 года составляет $0.99847929*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.83. Актив торгуется на уровне $70.63965485*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.28966595*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.62063311*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00191. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07784752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.