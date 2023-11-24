Курсы криптовалют к доллару на 24 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $15.96. Сегодня актив торгуется на уровне $37,297.99086562*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00071 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 ноября 2023 года составляет $0.10153839*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.59. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,063.26052177*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40362291*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 ноября 2023 года составляет $0.99865994*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.50. Актив торгуется на уровне $69.52529673*.

Курс Ethereum Classic за сегодня остался прежний. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.94216786*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0094. Криптовалюта сегодня стоит $0.61626003*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00114. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07606158*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.