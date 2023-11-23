Курсы криптовалют к доллару на 23 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $918.43. Сегодня актив торгуется на уровне $36,977.85889224*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00332 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 ноября 2023 года составляет $0.10023359*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $80.83. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,038.71695634*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39896274*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 23 ноября 2023 года составляет $0.99861409*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.50. Актив торгуется на уровне $68.13865137*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.84442845*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0178. Криптовалюта сегодня стоит $0.600545*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00161. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07511999*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.