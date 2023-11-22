Курсы криптовалют к доллару на 22 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,078.73. Сегодня актив торгуется на уровне $36,705.46678187*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00318 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 ноября 2023 года составляет $0.09902886*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $39.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,980.7734058*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0277. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39698855*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 22 ноября 2023 года составляет $0.99854784*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.20. Актив торгуется на уровне $68.59631013*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.70293694*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0204. Криптовалюта сегодня стоит $0.59913428*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00297. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07482069*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.