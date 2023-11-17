Курсы криптовалют к доллару на 17 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $963.50. Сегодня актив торгуется на уровне $36,581.08023852*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00125 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 ноября 2023 года составляет $0.10321039*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $68.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,009.83221479*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44238185*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 17 ноября 2023 года составляет $0.99887297*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.09. Актив торгуется на уровне $71.97022983*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.79120715*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0242. Криптовалюта сегодня стоит $0.62889788*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00424. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07938724*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.